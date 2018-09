in foto: La freccia conficcata nel petto

Chiedeva aiuto dal balcone dell’abitazione, con un dardo conficcato nel petto. Lo hanno trovato così gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tivoli, intervenuti a seguito della segnalazione al numero unico di emergenza di una persona colpita da una freccia. La vittima è un cittadino di origine nigeriana in affitto nell'appartamento. L'episodio è accaduto durante una lite animata con il proprietario di casa, per il denaro mensile previsto che non era stato pagato. Secondo le informazioni apprese dalle forze dell'ordine, il vicino F.R., 46enne, originario di Tivoli, in preda alla collera ha afferrato un dardo e, dopo averlo agitato in aria, glielo ha conficcato con violenza nel petto, ferendolo.

L'uomo ha dato l'allarme, provato dal dolore. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso trasportandolo in ospedale e ha ricevuto le cure necessarie Intanto la Polizia sta indagando sul caso. Il proprietario dell'abitazione è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate . Il dardo, utilizzato come arma per commettere il reato ed estratto dal petto della vittima, è stato posto sotto sequestro.