in foto: Foto di repertorio

Dopo la scossa di terremoto delle 22:43, con epicentro a pochi chilometri da Roma e magnitudo preliminare stimata in 3.7, ATAC comunica di aver interrotto per verifiche tecniche la circolazione dei treni sulla metro C. I tecnici stanno verificando che la scossa non abbia prodotto danni all'infrastruttura, in modo da consentire il ripristino della circolazione il prima possibile. Per il momento, ATAC non ha diffuso ulteriori informazioni e ha rimandato a nuovi aggiornamenti.

Rispondendo alla domanda di un utente su Twitter, ATAC conferma che non si registrano danni, ma che la sospensione è per ragioni cautelari, in ossequio a un protocollo di sicurezza:

Regolari al momento le metro A e B, dove non si segnalano interventi in corso e la circolazione sta procedendo in modo normale. Dopo poche decine di minuti la circolazione è tornata alla normalità anche sulla linea C.