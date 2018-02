Un uomo di 43 anni è finito in manette per essere stato riconosciuto come il ladro che, lo scorso 30 gennaio, ha arraffato uno scatolone pieno di scarpe da ginnastica di marca all'interno di un negozio sportivo all'interno del Forum Termini, e poi si è allontanato indisturbato come se nulla fosse. Il ladro, risultato essere un senza fissa dimora con precedenti, avrebbe approfittato delle operazioni carico e scarico merci per prendere lo scatolone senza essere notato. A incastrarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

"Fermato per un normale controllo mentre si aggirava all’interno della stazione, l’uomo è risultato colpito da un provvedimento di revoca della misura alternativa dell’affidamento terapeutico, emesso il 16 gennaio scorso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pavia, per il reato di estorsione", si legge in una nota. Durante gli accertamenti di rito i carabinieri lo hanno riconosciuto come il ladro delle scarpe da ginnastica, ricordandosi di quel viso visto nei filmati di sicurezza.