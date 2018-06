in foto: Foto di repertorio

Aveva minacciato di suicidarsi lanciandosi dalla finestra di un palazzo della Magliana. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per un'emergenza che si è svolta nell'arco della mattina. A dare l'allarme i vicini di casa, preoccupati della musica ad alto volume che da ore proveniva dalla sua abitazione. I condomini hanno chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto. A salvarlo il più giovane degli agenti che è riuscito, parlandogli a lungo, a farlo rientrare in casa e ad aprire la porta.

Tentato suicidio alla Magliana

L'uomo, un 50enne, si è chiuso a chiave in casa e ha minacciato di suicidarsi. I poliziotti hanno cercato di instaurare un dialogo con l’uomo mentre era seduto sul davanzale della finestra con le gambe nel vuoto. Messa in sicurezza la situazione, grazie all’intervento dei vigili del fuoco: il più giovane degli agenti, è riuscito, parlandogli a lungo da un balcone vicino, a convincerlo a rientrare in casa. L’uomo, dopo aver aperto la porta blindata, quando ha visto che il giovane agente non era solo, ha tentato di avvicinarsi di nuovo alla finestra ma è stato bloccato e consegnato alle cure dei sanitari del 118.