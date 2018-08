in foto: Tenta il suicidio da una galleria a Sperlonga

Ha tentato il suicidio lanciandosi da una galleria stradale ma è rimasto appeso al cornicione ed è stato salvato dai vigili del fuoco. E' successo a Sperlonga, in provincia di Latina, intorno alle ore 11 di questa mattina 23 agosto, sulla Flacca, nel tratto di strada poco dopo le Grotte di Tiberio. A spingere l'uomo, un 37enne della zona, a compiere il gesto estremo sarebbe stata una pena d'amore. Sono stati attimi di panico per gli automobilisti in transito che hanno assistito alla scena spaventati per ciò che poteva accedergli. Secondo quanto appreso, il 37enne avrebbe scelto il posto per togliersi la vita salendo in cima alla bocca del tunnel attraverso un sentiero percorribile a piedi. Un episodio che sarebbe potuto finire in tragedia senza l'intervento dei vigili del fuoco che hanno soccorso l'uomo e lo hanno tratto in salvo.

Salvato dai pompieri

L'operazione di salvataggio messa in atto dai soccorritori ha richiesto del tempo e si è protratta per circa un'ora. I pompieri si sono avvicinati lentamente al 37enne e trovando le giuste parole per convincerlo e farlo sentire compreso, poi, lo hanno portato al sicuro. Un vigile del fuoco è riuscito ad afferrarlo e a evitare che cadesse rovinosamente sull'asfalto sottostante diversi metri. Tantissime le segnalazioni degli automobilisti arrivati al 115 e alle forze dell'ordine. "Stavamo per entrare nel tunnel quando ci siamo accorti dell'uomo che era appeso al cornicione – hanno spiegato a Fanpage alcune persone che hanno assistito alla drammatica scena – Ci siamo preoccupati per ciò che sarebbe potuto succedergli cadendo da quell'altezza e subito abbiamo fermato la macchina. Poi ci siamo accorti che stavano intervenendo i pompieri".

Galleria Sperlonga chiusa e traffico in tilt

Fondamentale l'intervento congiunto anche degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta e dei carabinieri di Sperlonga che, dopo aver chiuso la galleria, si sono uniti ai pompieri con parole di conforto. L'uomo in stato di choc è stato portato all'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove ha ricevuto le cure del caso. Inevitabili ripercussioni sulla statale Flacca che è rimasta bloccata per diverso tempo.