Un uomo ha tentato di truffare un tassista offrendogli un posto come direttore commerciale di una società in cambio di 2000 euro. Un piano fallito: scoperto, ha sequestrato la vittima minacciandola e gli ha rubato il denaro. Questo l'ultimo gesto per mano di una persona già nota per le truffe messe a segno in passato a danno di alcune strutture alberghiere romagnole. Dopo l'aggressione, l'uomo ha tentato di svignarsela fuggendo all'estero, sicuro che sarebbe stato denunciato: ha prenotato un volo per Dubai. I carabinieri lo hanno arrestato mentre stava ritirando i documenti per la partenza presso il Commissariato di Colleferro. L'uomo è stato portato alla casa circondariale di Velletri con l'accusa di estorsione e sequestro di persona.

Tenta di truffare un tassista

L'uomo, un 33enne di Velletri, fingendosi il rappresentante di una multinazionale operante nel settore del trasporto pubblico, ha tentato di raggirare il tassista. Il denaro richiesto, in contanti, sarebbe servito, secondo quanto affermato dal responsabile durante la truffa, per l'apertura di una partita Iva internazionale. Il tassista inizialmente ha creduto alla proposta ricevuta ma subito dopo si è insospettito dall'insistenza delle richieste di soldi in cambio e ha deciso di rinunciare all'affare. L'uomo è andato in collera ed è passato alle maniere forti: prima le minacce verbali, poi lo ha trattenuto all'interno del suo taxi contro la sua volontà. Solo grazie ad una distrazione dell'aggressore che si è allontanato per rispondere al telefono, il tassista è riuscito a fuggire raggiungendo la caserma dei carabinieri di Fiumicino Aeroporto per denunciare l'accaduto.