in foto: Il divano nel bagaliaio dell’auto pronto per essere scaricato abusivamente

L'emergenza coronavirus non ferma gli ‘zozzoni' che cercano di scaricare abusivamente i rifiuti in città. Protagosta dell'episodio un uomo intento ad abbandonare un vecchio divano accanto ad un cassonetto, invece di smaltirlo correttamente e gratuitamente come tutti rifiuti ingombranti (poltrone, divani, frigoriferi) chiamando Ama al 060606. Ma il suo tentativo è fallito grazie ad alcuni passanti che, avendo notato il divano sporgere dal bagagliaio semi aperto della Micra e inuite le sue intenzioni, lo hanno fermato, impedendogli di farlo e hanno chiamato immediatamente i vigili urbani. "Abbiamo fermato questo signore in tempo, stava per scaricare un divano dalla sua automobile in maniera illegale, per poi negarlo pubblicamente davanti alle venti persone presenti intervenute per fermarlo".

La denuncia di Virginia Raggi

A denunciare pubblicamente l'accaduto la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha pubblicato un video su Facebook girato dalle persone presenti, complimentandosi con i romani per "l'esempio di coscienza civica in cui, senza violenze di alcun tipo, chi ama il proprio quartiere e la propria città ha evitato l'ennesimo reato ambientale" ha scritto sui social network la sindaca. Un tentativo di fermare l'uomo irrispettoso dell'ambiente che non ha desistito, perché, dopo essersi allontanato, ha scaricato la sua poltrona davanti ai cassonetti in un’altra strada, poco distante. "Grazie all'associazione Retake, tuttavia, il Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale è riuscito a recuperare sia la poltrona che lo zozzone, a cui hanno consegnato una multa da 600 euro – spiega la sindaca – A questi cittadini va il mio sentito ringraziamento".