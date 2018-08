Era entrato in uno stabile fatiscente, ex sede di un'attività commerciale ormai fallita in via della Maglianella, nella zona occidentale di Roma, all’interno del quale era ancora installato un impianto elettrico di notevole estensione. Un 22enne di nazionalità romena ha tentato di rubare 50 chili di rame, approfittando del fatto che la struttura fosse abbandonata, poi, ha aggredito i militari. I carabinieri della Stazione Roma Casalotti lo hanno colto in flagrante mentre stava portando via il materiale e lo hanno arrestato e portato in caserma.

Ladro di rame aggredisce i carabinieri

I carabinieri sono intervenuti dopo aver notato una porta aperta sul retro dell'edificio, poi, hanno sentito dei rumori sospetti. Intervenuti immediatamente all’interno dei locali, i militari hanno sorpreso il ladro mentre era intento ad asportare ingente quantità di cavi elettrici. Il giovane, preso dal panico dopo essersi accorto che era stato scoperto, ha aggredito i carabinieri lanciandogli contro alcune lastre di cartongesso, poi ha tentato di darsi alla fuga. Il 22enne è stato immobilizzato e ammanettato.