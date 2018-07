in foto: La tartaruga salvata dalla Polizia

Avanzava lentamente percorrendo la corsia d'emergenza dell Roma – Fiumicino. Una tartaruga era in autostrada ieri mattina, ferita probabilmente a seguito di un investimento. A notarla, all'altezza dello svincolo per l'area di servizio di Magliana sud, la polizia stradale di Roma Settebagni, che si è fermata con la volante per soccorrere l'animale, dopo aver notato una strana presenza al lato della carreggiata.

Tartaruga ferita

L'animale, un esemplare di medie dimensioni di testuggine palustre autoctona, appartenente alla categoria protetta "Emys orbicularis" ha 15 anni ed è una specie protetta. I poliziotti una volta presa, hanno fatto una prima verifica delle sue condizioni di salute. Anche ad occhio nudo si sono accorti che era rimasta ferita, probabilmente a seguito di un investimento. Successivamente ulteriori esami hanno confermato che aveva subito numerose fratture nella parte posteriore della corazza e che era necessario intervenire subito.

in foto: La tartaruga consegnata alle guardie ambientali d’Italia

Poliziotti salvano una testuggine

I poliziotti hanno preso in custodia l'animale togliendolo dalla strada pericolosa, dove sarebbe andato incontro a morte certa per fame o travolto dai veicoli che transitano ad alta velocità. Gli agenti hanno prestato subito le prime cure alla tartaruga per poi provvedere a contattare le guardie ambientali d'Italia" che l'hanno trasportata immediatamente presso un centro veterinario specializzato, dove ha ricevuto le cure necessarie al caso.