in foto: Immagine di repertorio

Quattro anni. Da ben quattro anni un uomo perseguitava la sua ex, che dal 2016 aveva deciso di non volere avere più nulla a che fare con lui. Violento, possessivo e pericoloso, aveva smesso di tormentarla solo per il periodo in cui era stato arrestato per una rapina in concorso col fratello. Da dietro le sbarre di Regina Coeli non poteva darle fastidio: ma appena è uscito dal carcere ha ricominciato, incurante della volontà della ragazza e desideroso di farle del male. I due si erano messi insieme nel 2014, due anni dopo lei ha deciso di interrompere la relazione a causa del carattere violento dell'uomo: una decisione mai accettata dal 32enne, che per quattro anni le ha voluto rendere la vita impossibile, aggredendola di continuo e minacciandola di morte se non fosse tornata insieme a lui.

L'ultimo grave episodio è avvenuto ieri pomeriggio: la donna stava tornando a casa quando ha visto l'ex sul marciapiede che stava percorrendo. Per evitare d'incontrarlo ha attraversato la strada e si è nascosta in un negozio di frutta e verdura. Lui però era lì proprio per lei e aveva seguito con attenzione i suoi spostamenti. Quindi l'ha seguita nel negozio e ha iniziato ad aggredirla prima verbalmente, poi fisicamente. "Tanto mica ti ammazzo io, ti faccio ammazzare da un altro", le ha urlato. Quando lei ha preso il telefono per chiamare la polizia, lui glielo ha levato di mano ed è scappato. La donna è quindi andata in commissariato per denunciare l'accaduto: i poliziotti del commissariato Appio hanno trovato il 32enne poco dopo davanti a un bar. Nella tasca posteriore dei pantaloni aveva ancora il cellulare preso alla ex. Arrestato per rapina, è stato portato a Regina Coeli.