in foto: Immagine di repertorio

Un'autista di un bus Atac della linea 29 è accusata di aver tamponato di un motociclista e di aver poi proseguito la corsa senza fermarsi a verificare le condizioni del centauro. La donna, una 38enne, è stata denunciata per omissione di soccorso e rifiuto di sottoporsi al test anti alcol e anti droga. Il fatto sarebbe accaduto domenica intorno alle 15,30 in via di Grottarossa, all'altezza dell'entrata dell'ospedale Sant'Andrea, zona Labaro a Roma nord.

Stando a quanto si apprende, il motociclista è rimasto ferito, è stato soccorso e accompagnato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di dieci giorni. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale. Grazie alla testimonianza del ferito, un uomo di 62 anni, i vigili sono riusciti a risalire all'autobus coinvolto e all'autista, individuata al capolinea.

Il racconto della vittima: "L'autobus mi ha colpito e fatto cadere a terra"

"Ero all'altezza dell'ospedale Sant'Andrea quando l'autobus mi ha colpito facendomi cadere a terra fortunatamente sono volato fuori strada, altrimenti mi avrebbe anche investito. Ho provato a sbracciarmi, ho urlato, ma l'autista ha continuato la sua corsa senza nemmeno accennare una frenata. Ero vivo, certo dolorante, ma vivo. Così mi sono alzato e ho chiamato 112. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale, mi hanno chiesto se avessi preso la targa ma ricordavo il numero della vettura, nemmeno la linea", ha raccontato all'agenzia AdnKronos il motociclista.