Un sacerdote è stato aggredito da una suora nel frusinate. E' successo venerdì scorso intorno alle ore 18 nella sacrestia del monastero di Santa Maria dei Franconi, in pieno centro storico a Veroli. La suora, una nigeriana di 37 anni, si è scagliata improvvisamente contro il prete, anche lui nigeriano, colpendolo più volte alla testa con un mattone. Non è ancora chiaro il motivo del gesto. Al momento dell'accaduto il prete era andato a celebrare la messa nel convento delle benedettine. Un'ora più tardi, proprio al termine della celebrazione eucaristica, la donna lo ha raggiunto in sacrestia, e lo ha colpito alla testa. Paura tra le consorelle che hanno assistito alla scena e che hanno cercato di fermarla. La suora era molto agitata e fuori di sé. Grazie all'intervento delle altre, il prete è riuscito a sottrarsi alla violenza e a fuggire fuori dal monastero, in piazza, dov'è stato soccorso da un passante e poi portato con urgenza all'ospedale "Spaziani" di Frosinone.

Arrivato al pronto soccorso ricoperto di sangue, grazie all'intervento dei medici, le sue condizioni sono migliorate. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine per fare chiarezza sull'accaduto e capire il motivo del comportamento della suora.