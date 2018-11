Tragedia al Policlinico Umberto I di Roma, dove sabato mattina scorso un paziente è precipitato da una finestra al terzo piano. L'uomo, un 73enne, era ricoverato all'interno della struttura nel reparto di Chirurgia Clinca. Secondo le informazioni apprese, avrebbe compiuto volontariamente il gesto, lanciandosi nel vuoto. Il dramma si è consumato sotto gli occhi di alcuni dipendenti dell'ospedale, che si sono allertati per quanto successo. Il paziente ha fatto un volo di diversi metri per poi finire sull'asfalto. La caduta non gli ha lasciato scampo. È stato immediatamente soccorso dal personale sanitario che ha cercato di rianimarlo ma l'impatto con l'asfalto è risultato fatale. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, troppo gravi i traumi e le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Macao che hanno svolto gli accertamenti del caso.