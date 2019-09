Una donna di 78 anni è stata rapinata nella sua abitazione nel quartiere di Spinaceto, in viale Caduti della Guerra di Liberazione, nella periferia sud di Roma. Il furto è avvenuto poco dopo le 22.30 di martedì 24 settembre. La signora si trovava in casa insieme al figlio, quando un uomo si è introdotto all'interno dell'appartamento. Il rapinatore ha strappato la collanina d'oro alla donna e un bracciale, dopodiché ha trafugato preziosi e contanti nell'abitazione per il valore di poche centinaia di euro. Dopodiché, è fuggito con la refurtiva. A dare l'allarme e chiamare la polizia è stato il figlia della donna, scioccata per quanto avvenuto. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Esposizione, che hanno raccolto la deposizione della donna e del figlio e hanno cercato di rintracciare il ladro: la prima ricerca però, non ha dato esito positivo. A differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa, il rapinatore sarebbe solo uno e italiano , mentre l'anziana non avrebbe riportato nessuna ferita, a parte un grosso spavento.

Spinaceto, anziana rapinata in casa: il ladro è un italiano

Non è ancora chiaro come il rapinatore sia entrato all'interno dell'appartamento della signora. Se ha forzato la porta d'ingresso o se ha approfittato di una finestra lasciata aperta. Certo è che ora la polizia sta dando la caccia al responsabile, anche se per ora sono pochi gli elementi a disposizione degli agenti. Il rapinatore, infatti, con tutta probabilità è entrato travisato all'interno dell'appartamento. Non è la prima volta che queste persone si introducono nelle case anche quando sono presenti i proprietari. Questa volta non ci sono stati feriti, ma non è raro che in occasioni di questo tipo ci siano colluttazioni, soprattutto se le vittime del furto si rifiutano di dire dove tengono soldi e gioielli.