Grave incidente a Sperlonga, nel basso Lazio. Un adolescente di 14 anni è stato ferito a un occhio dalla fiocina sparata da un fucile da sub. La vittima, di nazionalità inglese, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 che è intervenuto sul posto in seguito alla chiamata d'emergenza. Le prime cure gli sono state prestate da un'ambulanza, in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza per il trasporto in ospedale. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sul caso indagano i carabinieri.