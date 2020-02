Spari ad Ostia, dove un ventiquattrenne è rimasto ferito, raggiunto a un piede da un colpo di pistola. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 febbraio, in via Giancarlo Passeroni, a pochi passi dalla stazione ferroviaria "Stella Polare". Secondo le informazioni apprese mancavano pochi minuti alle 15 e il giovane si trovava in strada, dopo una lite scaturita per motivi di viabilità. Momenti di paura per il ragazzo e un passante intervenuto in suo aiuto, un episodio fortunatamente senza conseguenze gravi.

Spari contro un pedone a Ostia

Pare infatti che il ventiquattrenne stesse attraversando sulle strisce pedonali, quando uno scooter con a bordo due persone non avrebbe rispettato la precedenza del pedone. Dopo aver protestato contro il conducente, lo scooter si sarebbe allontanato, per poi fare marcia indietro e tornare verso di lui. Improvvisamente uno dei due passeggeri lo ha preso di mira, aprendo il fuoco, per poi scappare a bordo del veicolo a due ruote. A dare l'allarme un passante, che lo ha portato all'ospedale Grassi di Ostia, dov'è stato medicato e sta bene.

Indaga la Polizia di Stato

Presenti per gli accertamenti necessari al caso gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Lido, che indagano sull'accaduto per cercare di risalire agli autori del gesto. Di notevole aiuto per i poliziotti potrebbe risultare la testimonianza del ragazzo ferito, per raccogliere una descrizione delle due persone al momento non note. Inoltre i poliziotti stanno cercando di capire se ci siano delle telecamere di videosorveglianza in zona, che abbiano potuto immortalare lo sparo o la fuga dello scooter dopo l'accaduto.