in foto: Immagine di repertorio

Sparatoria all'Appio, Roma. Un uomo armato di pistola e con il volto coperto da un passamontagna ha fatto irruzione intorno alle ore 19.30 in un bar in via Giuseppe Manno e ha sparato due colpi ferendo il titolare alla pancia. Poi, dopo aver compiuto il gesto, è scappato a bordo della sua moto. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 che l'ha trasportata con urgenza in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che sta indagando sull'accaduto. I poliziotti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto ascoltando le persone che hanno assistito alla scena per risalire al responsabile che durante la sparatoria ha agito in modo da nascondere la propria identità. Nessuna pista è esclusa.

Le forze dell'ordine hanno esaminato la zona per verificare se ci siano telecamere di videosorveglianza. Le immagini registrate potrebbero aiutare i poliziotti ad acquisire informazioni utili su quanto successo.