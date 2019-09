in foto: La droga ed i soldi recuperati dalle forze nell’ordine nel corso delle operazioni che hanno portato ad undici arresti in tutta Roma.

Raffica di operazioni da parte della polizia di Roma in tutta la Capitale per contrastare il fenomeno della vendita di droga: undici le persone arrestate al termine delle operazioni, ed ingenti i quantitativi di droga sequestrati, tra cui marijuana, cocaina ed eroina. I blitz sono scattati da una parte all'altra di Roma, compresi i litorali di Anzio e Civitavecchia oltre ai quartieri di Romanina, Esquilino e Casilino. Tra gli arrestati, cittadini italiani e stranieri, che dovranno ora rispondere, a vario titolo, di diversi reati contestatigli dalle forze dell'ordine, ed in particolare di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La prima operazione è scattata in zona Mostacciano, nei pressi dell'area boschiva di via Sergio De Vitis. Dopo aver notato un "discreto" via vai di giovani, all'interno del bosco è stato scoperto un piccolo "deposito" artigianale di foglie di marijuana, nascoste in sacchi di plastica neri all'interno di vasi. Appostatiti, i poliziotti hanno quindi seguito un giovane che li ha portati a scoprire una vera e propria coltivazione di marijuana ed a fermare due giovani, su via Elio Chianesi, entrambi diciassettenni romani, che dovranno ora rispondere di detenzione e spaccio. Nell'Esquilino invece, sul Ballatoio di via Giolitti, è stato fermato E.E., un cittadino straniero già noto alle forze dell'ordine, che negli slip nascondeva dieci grammi di cocaina. L'uomo, ventiduenne nigeriano, è stato arrestato dopo che aveva cercato di allontanarsi alla vista degli agenti.

Un 52enne di Salerno è stato invece fermato a Nettuno con addosso cocaina. Anche nella sua abitazione e nella sua auto sono stati trovati diversi grammi di cocaina e centinaia di euro in contanti, e così per lui sono scattate le manette ed è stato portato nel Carcere di Velletri in attesa di convalida dell'arresto. Anche a Tor Bella Monaca sono state arrestate cinque persone per droga, con il sequestro di 147 involucri di cocaina e diverso denaro contante. Un altro straniero è stato invece fermato su via delle Cave Ardeatine, mentre cedeva droga ad un cliente: l'uomo, notate le forze dell'ordine, ha provato a disfarsi della droga lanciandola in un tombino, ma è stato arrestato: si tratta di un 47enne originario delle Bahamas, che aveva con sé anche, oltre a droga e soldi in contanti, anche un mazzo di chiavi del quale diceva di non sapere nulla essendo senza fissa dimora. Ma dai controlli, gli agenti sono riusciti a scoprire a quale abitazione appartenessero: al suo interno, trovata eroina e oltre tredicimila euro in contanti, prima di procedere all'arresto dell'uomo. Infine, a Civitavecchia è stato fermato un diciottenne marocchino, sopreso mentre vendeva cocaina lungo la provinciale Braccianese Claudia: il giovane, risultato anche non in regola con il permesso di soggiorno, è stato portato nella casa circondariale di Borgata Aurelia.