in foto: Spaccia cocaina all’interno del cimitero di Colleferro, Roma. L’intervento dei carabinieri

Spaccia droga tra le lapidi del cimitero comunale. Accade a Colleferro, all'interno della città metropolitana di Roma. L'uomo, un dipendente di una ditta che effettua lavori di manutenzione, già noto alle forze dell'ordine, vendeva dosi di cocaina all'interno del camposanto, convinto che nessuno avrebbe mai avuto sospetti su di lui. E invece i carabinieri della Stazione di Colleferro hanno notato uno strano viavai di persone che uscivano ed entravano dal cimitero, spesso ridendo e scherzando e comunque senza l'aria triste o dimessa di chi va a trovare un parente defunto.

L'operaio, un 61enne del posto, lavorava in una ditta esterna che effettua alcuni lavori di manutenzione all'interno del camposanto. I militari hanno arrestato lo spacciatore in flagranza di reato, sorpreso mentre vendeva cocaina a un cliente. All'interno del suo armadietto di lavoro c'erano 50 grammi di hashish suddivisa in dosi, un bilancino di precisione per pesare la cocaina e diverso denaro in contante, probabilmente provento dello spaccio. Anche a casa del pusher hanno trovato altre dosi di droga. L'uomo arrestato ora si trova ai domiciliari in attesa di giudizio mentre il cliente è stato segnalato come assuntore di sostanza stupefacente alla competente Prefettura.