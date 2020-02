in foto: Immagine di repertorio

Momenti di terrore nel pomeriggio di ieri – giovedì 27 febbraio – su via Pontina, dove un uomo è stato soccorso con una profonda ferita al collo da cui perdeva moltissimo sangue. A chiedere aiuto a una pattuglia della Polizia Stradale in transito all’altezza del chilometro 35, nel territorio del comune di Ardea, la moglie dell’uomo che, disperata, ha fermato gli agenti sbracciandosi in mezzo alla strada.

Quando i poliziotti sono arrivati all’auto della coppia, immediatamente hanno capito la gravità della ferita dell’uomo che rischiava di morire dissanguato. Il 52enne, di nazionalità romena, presentava una profonda ferita alla giugulare, provocata da un colpo infertogli con un’arma da taglio, che gli agenti hanno tamponato in attesa dei soccorsi.

Su via Pontina, chiusa in entrambe le direzioni, è atterrato un elicottero del 118. L’eliambulanza ha trasportato il 52enne all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato in codice rosso, le sue condizioni estremamente gravi. Ora le forze dell’ordine sono a lavoro per chiarire le circostanze in cui l’uomo è stato ferito. La polizia stradale di Aprilia, congiuntamente con gli uomini del commissariato locale, indagano per tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito finora il ferimento sarebbe avvenuto a Tor San Lorenzo, località del litorale romano dove la vittima vive con la compagna.