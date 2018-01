Lo smog rende irrespirabile l'aria della Capitale, dove la concentrazione di polveri sottili ha superato la soglia di sicurezza fissata in 50 microgrammi per metro cubo. Per questo motivo da oggi, mercoledì 3 gennaio, e fino a venerdì 5 gennaio, dalle ore 7.30 alle ore 20.30 scatta il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde. A comunicare il provvedimento urgente è stato il Campidoglio con una nota.

I veicoli interessati dal blocco.

Il blocco all'interno della Fascia verde riguarda, per la giornata odierna, ciclomotori e motoveicoli con classe di emissioni pre-Euro 1 ed Euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Nei giorni giovedì 4 e venerdì 5 gennaio lo stesso divieto riguarderà anche le auto alimentate a gasolio Euro 3. Questi tipi di veicoli, previsti dall'ordinanza con carattere di urgenza, si aggiungono alle altre categorie di vetture già bloccate in modo permanente: si tratta di tutti gli autoveicoli alimentati a benzina pre Euro 1 ed Euro 1 e degli autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) Pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2. Sono previste deroghe specifiche per alcune categorie di veicoli: si possono consultare sull'ordinanza sindacale che si può leggere online sul sito del Comune di Roma, al seguente indirizzo: http://www.comune.roma.it/ambiente. Oltre alle autovetture, l'ordinanza in vigore a partire da oggi prevede anche limitazioni agli impianti di riscaldamento: la temperatura dell’aria negli ambienti non dovrà infatti essere superiore a 18 o 17 gradi centigradi in funzione del tipo di edificio.