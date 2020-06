Sigilli al Blanco e La Vela di Fregene: “Gravi carenze igieniche e mancato rispetto norme anticovid”

Venerdì il blitz degli agenti del commissariato di Fiumicino con il personale della Asl nel locale punto di riferimento della movida estiva per giovani e giovanissimi. I locali rimarranno chiusi fino a quando non ci sarà un adeguamento alla normativa vigente. Riscontrate gravi carenzie igienico sanitario nelle cucine e in più il mancato rispetto della normativa per limitare il contagio.