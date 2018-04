in foto: Un tasso, foto di repertorio

Incidente stradale nella serata tra domenica e lunedì 26 aprile nella Valcomino, in Ciociaria. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, un 18enne a bordo di uno scooter ha investito un tasso e ha perso il controllo del mezzo. Il ragazzo è stato soccorso e ora è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata.

L'incidente ad Alvito, nel parco nazionale d'Abruzzo

L'incidente, stando sempre a quanto riporta il Corriere, si sarebbe verificato al chilometro 4 del Provinciale 237 all'interno del comune di Alvito in provincia di Frosinone e all'interno del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il 18enne, residente a Gallinaro, non è riuscito a evitare il tasso, mammifero di specie protetta. L'animale è morto, il ragazzo è rimasto ferito gravemente. Soccorso dal personale del 118, il ragazzo è stato portato subito al policlinico Umberto I di Roma, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il tasso è stato recuperato dagli uomini del comando Forestale.