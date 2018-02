Si è spento ieri – martedì 27 febbraio – il ragazzino di 14 anni trovato impiccato con il cavo della Play Station nel bagno della sua abitazione a Tivoli. Dopo due giorni di agonia l'adolescente è deceduto nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove era arrivato lo scoro venerdì in condizioni gravissime. A capire che qualcosa non andava la mamma del ragazzo che, quando ha visto che si era chiuso in bagno e non rispondeva, ha chiesto aiuto a un vicino di casa poliziotto mentre il padre forzava la porta trovando il ragazzo con il cavo attorno al collo.

Le manovre di primo soccorso messe in atto dagli agenti di polizia, che hanno eseguito un massaggio cardiaco sul 14enne per venti minuti riuscendo a rianimarlo, avevano consentito il trasporto in ospedale. Purtroppo però, nonostante gli sforzi di soccorritori e medici, le lesioni per la mancanza prolungata d'ossigeno si sono rivelate troppo gravi. Ancora da chiarire le cause del gesto. Da quanto si apprende il ragazzo non avrebbe dato segni di irrequietezza particolare, studiava con profitto e aveva una socialità normale per un ragazzo della sua età. Una delle ipotesi sarebbe – secondo quanto riportato dal quotidiano il Messaggero – quella di un gioco finito male.