Ennesima truffa ai danni di un anziano quella perpetuata a Colleferro: ma stavolta, per il malvivente sono scattate le manette. Si tratta di un quarantanovenne di Carpineto Romano di professione infermiere, che era riuscito a truffare un pensionato settantottenne di Colleffero, riuscendo a farsi dare settanta euro fingendosi un amico del figlio, mandato a farsi pagare per suo conto un cd.

Il truffatore si è avvicinato, a bordo di un'autovettura bianca, all'anziano che si trovava in strada, riempendo alcune bottiglie d'acqua da una fontana. Pochi minuti e l'infermiere è riuscito a convincerlo di essere un grande amico del figlio, dandogli anche un cd che proprio il figlio del pensionato gli avrebbe ordinato. Per convincerlo ulteriormente, il truffatore ha anche finto di chiamare il figlio dell'uomo al cellulare, mentre in realtà era a telefono con un complice.

A quel punto, l'anziano si è fidato ed è andato a casa per prelevare i settanta euro richiesti dal truffatore. Solo quando ha poi incontrato il figlio, l'uomo ha capito di essere stato truffato. E' scattata così la segnalazione e la denuncia ai carabinieri, che sono riusciti a rintracciare il truffatore per le vie del centro. Alla vista dei militari, l'uomo ha tentato di scappare ma è stato raggiunto in un bar e quindi tradotto in caserma. Perquisito, oltre ai soldi truffati alla vittima settantottenne, nella sua autovettura sono stati ritrovati ventisette cd musicali, con ogni probabilità utilizzati per truffe simili. L'uomo è stato così arrestato con l'accusa di truffa aggravata, e portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. I militari stanno intanto cercando di identificare e rintracciare il complice dell'uomo, oltre ad indagare per capire se l'uomo si fosse già reso responsabile di altre truffe.