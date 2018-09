Una vicenda che ha dell'incredibile arriva dall'autostrada Roma l'Aquila, protagonista una coppia di ottantenni di Isola del Liri, in provincia di Frosinone, in viaggio verso l'Abruzzo per andare a trovare alcuni Parenti. I due si fermano per fare benzina in un autogrill, così la donna ne approfitta per recarsi al bagno. Ma quando esce non trova più il marito: l'uomo infatti, fatto rifornimento, aveva riacceso l'auto ed era partito, scordandosi della moglie.

Dopo aver girovagato nella stazione di servizio, la donna si è resa conto che davvero il marito l'aveva lasciata letteralmente a piedi e, dopo vari tentativi, è riuscito a raggiungerlo sul telefono cellulare. Solo a quel punto l'anziano coniuge si è reso conto dell'errore e ha fatto inversione per tornare a prendere la moglie, per nulla contenta di essere stata "dimenticata" in autogrill.