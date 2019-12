in foto: Foto di repertorio

Prima l'ha violentata e poi ha cercato di comprare il suo silenzio: "Ti do 10 euro se prometti di non dire nulla ai tuoi genitori". Vittima è una bimba di dieci anni, costretta a subire "baci e palpeggiamenti delle parti intime" nella sua cameretta. Il responsabile è un uomo di 38 anni di nazionalità romena e residente a Sezze, provincia di Latina. L'uomo, riporta il verbale dei carabinieri intervenuti sul posto, è stato arrestato in flagrante con le accuse di violenza sessuale, lesioni personali e violazione di domicilio.

I carabinieri hanno arrestato un 38enne

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Sezze, l'uomo avrebbe infranto il vetro della porta d'ingresso e si sarebbe introdotto all'interno dell'abitazione di una sua connazionale di 35 anni e poi sarebbe andato in camera della figlia della donna. Dopo averla palpeggiata e baciata, come anticipato, le avrebbe consegnato dieci euro e le avrebbe chiesto di non raccontare nulla ai genitori. Le urla della piccola hanno spaventato mamma e papà, che sono entrati nella cameretta e hanno visto l'uomo uscire di corsa dalla finestra. I genitori hanno quindi deciso di chiamare immediatamente il 112 per chiedere aiuto. I militari della compagnia di Sezze sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno rintracciato il 38enne a poche centinaia di metri dall'abitazione della bambina. Come detto, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri e ora dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale, lesioni personali e violazione di domicilio.