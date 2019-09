Trentacinque progetti per un totale di 268 ragazzi dai 18 ai 28 anni: è stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio civile universale 2019 di Roma Capitale. I giovani potranno essere impiegati in progetti di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale, assistenza ad anziani, minori e a disabili, analisi e valutazione dei dati. Chi vorrà partecipare dovrà inviare la domanda direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto e attraverso la piattaforma DOL. L'impegno avrà una durata di 12 mesi con un rimborso pari a 439,50 euro al mese. Per aiutare gli aspiranti candidati nella scelta è attiva una consulenza di orientamento sulla base del percorso formativo, delle competenze e attitudini individuali. Sarà gratuita per tutti presso l'ufficio del Servizio Civile in via Capitan Bavastro 94 (scala a – 8^ piano) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 10 ottobre.

Servizio civile 2019 Roma: i 35 progetti disponibili

Questi i dipartimenti che hanno organizzato i progetti e i posti disponibili:

Istituzione biblioteche: 130 volontari; Sovrintendenza capitolina: 50 volontari

Municipi: 18 volontari

Dipartimento partecipazione, comunicazione e Pari opportunità: 40 volontari

Dipartimento Politiche sociali: 10 volontari

Protezione civile capitolina: 10 volontari

Ufficio statistica, 6 volontari

Dipartimento Attività culturali: 4 volontari

A questo link i 35 progetti nello specifico

"Invito tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni a cogliere la preziosa opportunità di partecipare al Servizio civile universale, un'occasione per misurarsi con il mondo del lavoro e confrontarsi con le tante realtà in ambito sociale e culturale sviluppando capacità relazionali e formative utili per il proprio percorso professionale. L'Amministrazione èlieta di accogliere l'entusiasmo e la partecipazione dei tanti giovani che contribuiranno, con il loro prezioso impegno, a rendere la nostra città migliore", ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "L'esperienza del Servizio civile e' un arricchimento non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano e di confronto con altri giovani e con le realtà lavorative. Attraverso il proprio impegno, infatti, si potrà contribuire a progetti importanti nel mondo del sociale diventando protagonisti di azioni di solidarietà e aiuto verso persone più fragili", ha aggiunto l'assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi eventi cittadini, Daniele Frongia.