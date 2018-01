in foto: foto d'archivio

La prima Corte d'Assise d'appello di Roma ha condannato a 22 anni di reclusione Eraldo Marchetti, l'ex maresciallo dell'Aeronautica che nel 2014 uccise a martellate la moglie davanti ai figli. I giudici hanno deciso di ridurre leggermente la pena per l'uomo, riconoscendo l'equivalenza delle attenuanti generiche già concesse in primo grado con l'aggravante dell'uxoricidio. Marchetti in primo grado era stato condannato a 27 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Frosinone per omicidio volontario aggravato. Il tremendo delitto avvenne nel marzo del 2014 a Segni, proprio in provincia di Frosinone: al termine dell'ennesimo violento litigio tra l'uomo – all'epoca 54enne – e la moglie, Maria Manciocco, l'ex maresciallo dell'Aeronautica prese un martello e colpì ripetutamente la donna, fino a sfondarle il cranio. Poi uscì e andò a costituirsi, lasciando la moglie in un lago di sangue.

Ad assistere al delitto i due figli della coppia.

A rendere ancora più drammatico l'episodio il fatto che la lite e l'omicidio avvennero davanti ai figli della coppia, due gemelli di 9 anni. Fu proprio uno di loro ad avvertire una zia: "Mamma non si muove, correte ad aiutarla". All'origine della lite e del successivo delitto, secondo quanto ricostruito, il fatto che l'uomo non volesse accettare la separazione dalla moglie.