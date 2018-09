in foto: Immagine di repertorio

Due persone, padre e figlio, due imprenditori di Formia, nella provincia di Latina, sono stati arrestati dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione effettuata dai militari del Nucleo Investigativo di Latina e da quelli della compagnia di Terracina. I due imprenditori avrebbero edificato una nuova ala di una scuola di Sperlonga e la palestra di un liceo di Gaeta, sempre nella provincia di Latina, ritenuti non idonei e quindi pericolosi. Padre e figlio sono finiti in manette con le accuse di corruzione, turbata libertà degli incanti, frode in pubbliche forniture e truffa. Le indagini a loro carico sono scattate in seguito all'operazione "Tiberio" che nel gennaio del 2017 portò all'arresto di 10 persone per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nella fattispecie, le indagini dei carabinieri hanno svelato che i due imprenditori hanno ottenuto l'appalto di ampliamento, messa a norma e adeguamento del polo scolastico Alfredo Aspri di Sperlonga promettendo denaro all'allora responsabile dell'ufficio tecnico comunale (arrestato nell'operazione "Tiberio") e presentando una offerta al ribasso fuori mercato. Per risparmiare, avrebbero eseguito i lavori con materiali non previsti e ritenuti non idonei. Analogamente, gli imprenditori avrebbero anche l'appalto per l'ampliamento e il completamento della palestra del Liceo Fermi di Gaeta.