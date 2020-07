Un uomo di 67 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Lanuvio perché sorpreso mentre innaffiava oltre 500 piante di marijuana. La piantagione era nascosta in mezzo al granturco ed era molto difficile da vedere. Il terreno, adiacente all'abitazione del 67enne, ospitava centinaia di piante, che una volta germogliate sarebbero state pronte per essere essiccate e poi lavorate. Dopo aver trovato il campo, i carabinieri sono entrati nell'abitazione dell'uomo. All'interno aveva allestito un vivaio illegale dove erano custodite altre piante di marijuana in fase di germogliazione, e un laboratorio per l'essiccazione e la lavorazione.

500 piante di marijuana nascoste nel granturco, arrestato

In totale i carabinieri hanno sequestrato 520 piante. Non solo: hanno trovato pure cinque statue di bronzo, la cui provenienza non è però certa. Il 67enne, infatti, non ha saputo dire da dove provenissero o dove le avesse comprate. In attesa di ulteriori accertamenti, sono state sequestrate, mentre l'uomo è stato accusato di coltivazione di sostanza stupefacente e portato nel carcere di Velletri, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Non è noto se le piante fossero destinate alla vendita o ad altri scopi. Secondo le prime informazioni, l'uomo non ha fornito una spiegazione sulla presenza delle 520 piante nel suo terreno o sul laboratorio allestito all'interno dell'abitazione. Tutto è stato sequestrato dai carabinieri, in attesa di nuovi accertamenti che possano far luce sull'eventuale uso di questa piantagione, al momento ancora poco chiaro.