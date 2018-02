Finalmente buone notizie per i familiari di Daniel Nordlund, il ragazzo svedese scomparso da alcuni giorni a Roma: il giovane è stato infatti ritrovato dalla Polizia Ferroviaria in un bar della stazione di Roma Termini, e dopo qualche esitazione iniziale si è affidato ai poliziotti, che hanno poi prontamente informato la madre, che si è subito messa in viaggio per riabbracciare il figlio.

Erano stati alcuni viaggiatori a segnalarne la presenza: il giovane, infatti, da un po' di tempo si aggirava nei pressi di un bar della stazione di Roma Termini e, dopo le verifiche della polizia, è risultato essere proprio il ragazzo la cui scomparsa era stata segnalata dalla madre, che ne aveva perso i contatti dopo che lui stesso le aveva detto di essere a Roma ma anche di aver smarrito il proprio cellulare. Dopo averlo avvicinato, i poliziotti sono riusciti a convincere il giovane a fidarsi di loro, accettando prima qualcosa da mangiare e poi lasciandosi convincere a telefonare alla madre in Svezia.

Il giovane svedese, trentaquattro anni ed ex-architetto, a fine gennaio aveva annunciato alla famiglia di voler fare un viaggio in Germania, "stanco della sua vita in Svezia". Qualche giorno dopo, però, aveva telefonato alla famiglia dicendo di trovarsi a Roma, ufficialmente in cerca di lavoro, e subito dopo annunciandogli di aver perso il proprio cellulare. Fondamentale, però, è stata quest'ultima telefonata, effettuata da un ristorante di Roma dove gli stessi proprietari lo avevano poi riconosciuto. Era il 13 di febbraio, e da allora non si erano più avute sue notizie. Del suo caso si era occupata anche la nota trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", appena pochi giorni fa. Ed oggi, finalmente, il felice epilogo: dopo aver accettato l'aiuto dei poliziotti, il giovane ha deciso di chiamare la madre, la quale si è subito messa in viaggio dalla Svezia per raggiungere il figlio a Roma.