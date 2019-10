in foto: Sciopero trasporti a Roma

Venerdì 25 ottobre 2019: questa la data da segnare con il bollino nero. A Roma, infatti, sarà il giorno di uno sciopero generale che riguarderà tutte e 18 le aziende municipalizzate, comprese Ama, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, e Atac, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico. Si fermeranno, quindi, tutti i mezzi pubblici gestiti dalla municipalizzata, dai tram agli autobus, dalle metropolitane alle ferrovie urbane. Lo sciopero sarà di 24 ore e prevederà le consuete fasce di garanzia, fino alle 8,30 al mattino e dalle 17 alle 20 il pomeriggio. Lo sciopero e' stato proclamato da Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma e Rieti e Uil Roma e Lazio.

Lo sciopero proclamato dopo il ferimento di Fassina al sit in

I sindacati lo avevano già deciso ieri dopo le tensioni con le forze dell'ordine e il ferimento, tra gli altri, del consigliere comunale e deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina nel corso di un sit in dei lavoratori di Roma Metropolitane, una municipalizzata a rischio liquidazione. Sono un po' ammaccato ma sto bene. Eravamo li perché il Comune, che sta portando al fallimento le aziende municipalizzate con una strategia precisa, in particolare l'assessore al Bilancio, Lemmetti, che non viene contrastato ma viene assecondato dalla sindaca, sta seguendo una strategia precisa per arrivare alla privatizzazione delle parti migliori", ha raccontato oggi Fassina.

"Secondo me la gestione delle partecipate e in particolare di Multiservizi, Ama e Atac è fallimentare. Chiediamo uno scatto in avanti a questa amministrazione perché lasci alla prossima consiliatura una Roma degna del suo nome", ha dichiarato Carlo Costantini, segretario di Cisl Roma e Rieti.