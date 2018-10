Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi – giovedì 18 ottobre – sulla strada dei Monti Lepini nel territorio di Sezze, in provincia di Latina. Erano circa le 15.00 quando, all'altezza del chilometro 38, si è verificato uno schianto frontale tra un furgone di grosse dimensioni e una Mercedes Classe A. Nell'impatto, terribile, che ha sventrato l'auto e fatto ribaltare il mezzo pesante, ha perso la vita la donna che si trovava al'interno della vettura assieme al marito, rimasto a sua volta ferito.

I vigili del fuoco hanno estratto le persone coinvolte dalle lamiere contorte dei veicoli. Il personale sanitario giunto sul luogo con diverse ambulanze, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna, mentre il conducente del furgone è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma in eliambulanza. Ferito anche il marito della vittima che è stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Latina. Sull'incidente ha aperto un fascicolo la Polizia Stradale di Latina, che dovrà stabilire la dinamica ed eventuali responsabilità del sinistro mortale.