Un cittadino romeno di quarantuno anni è stato arrestato con le accuse di minaccia aggravata e possesso di strumenti trasformabili in armi poco distante da Saxa Rubra, in pieno centro capitolino. L'uomo, risultato poi essere un senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, si aggirava armato di pistola nei pressi di un esercizio commerciale della zona.

Alcuni cittadini, che avevano assistito alla scena, aveva allertato prontamente il 112, e sul posto sono giunti così i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia Roma Cassia. I militari dell'arma, coordinati dal capitano Marco Salomone, hanno così rintracciato l'uomo, trovato in evidente stato di alterazione dovuta ai fumi dell'alcol, il quale ha poi estratto una pistola giocattolo priva di tappo rosso, puntandola verso i militari che sono però riusciti ad accerchiarlo e disarmarlo. Una volta immobilizzato, il quarantunenne è stato portato presso la caserma dove si sono tenuti gli accertamenti di rito ed il sequestro dell'arma, quindi è stato sottoposto al rito per direttissima presso il Tribunale di Roma.