Sara Cipolla, 39 anni, è stat ritrovata morta all'interno di un casale ad Acilia, sul litorale romano. La donna era scomparsa il 28 luglio scorso e da cinque giorni non si avevano più sue notizie. Secondo le informazioni apprese si era allontanata da casa senza lasciare detto nulla di dove sarebbe andata. A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato un residente della zona, dopo averla vista in gravi condizioni fuori dal cancello della struttura e aver cercato di aiutarla. Secondo il racconto dell'uomo, che l'ha notata nei pressi del casolare, la donna non stava bene e respirava con difficoltà, poi, dopo pochi minuti, è morta. Inutile l'intervento del personale sanitario del 118 che è arrivato in ambulanza, dopo la chiamata d'emergenza dell'uomo. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Ostia.

Si attende l'autopsia

Sono in corso le indagini della Polizia per far luce sull'accaduto e verificare le cause che abbiamo portato alla morte di Sara. Secondo quanto appreso nella sua borsa è stata trovata una grande quantità di medicinali. Sul corpo, secondo il medico legale, non ci sarebbero segni di violenza. Sarà necessario attendere l'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni. I risultati degli esami chiariranno le dinamiche del decesso.