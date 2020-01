Sorpresi mentre vendono droga in strada a su via Luigi Gigliotti, a San Basilio. A finire in manette sono tre spacciatori, tutti giovani e romani, già noti alle forze dell'ordine che li hanno beccati in flagranza di reato. Si tratta di tre cittadini della Capitale di 25, 26 e 46 anni anni, con trascorsi in ambienti di droga e senza occupazione. I carabinieri della stazione di Roma Montesacro stavano pattugliando il quartiere San Basilio, nella zona nord-orientale della Capitale e considerato da sempre una delle piazze di spaccio principali di Roma, quando sono incappati nella scena della compravendita di droga che vedeva coinvolte complessivamente cinque persone tra venditori ed equirenti.

I tre stavano infatti vendendo dosi di droga a due giovani quando i carabinieri sono passati, e i militari dell'arma sono così intervenuti. Bloccati prima che potessero scappare, i tre sono stati quindi identificati e portati in caserma. Guai anche per i due giovani acquirenti che, anche loro identificati, sono stati segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma quali assuntori di droga. I carabinieri hanno quindi esteso le perquisizioni in casa dei tre spacciatori, trovando nelle loro abitazioni, poco distanti, ben 70 grammi di cocaina e oltre duecento euro in contanti, ritenuti essere il provento dello spaccio. Sempre nei loro appartamenti sono state ritrovate anche decine di dosi di marijuana, anche queste pronte per la vendita. Dopo le formalità di rito, i tre sono stati trattenuti in attesa del rito per direttissima: devono rispondere delle accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.