Salvataggio in mare al largo di Ostia. Un catamarano di dodici metri di lunghezza è rimasto in balia delle onde e ha lanciato l'sos. A causa del mare agitato i tre occupanti della barca si sono trovati in difficoltà e il motore si è improvvisamente spento. Non riuscendo più a governare l'imbarcazione per via anche del vento forte e dopo aver imbarcato molta acqua, i tre, di nazionalità brasiliana, hanno lanciato l'allarme. La motovedetta classe 800 inviata da Fiumicino dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Roma è riuscita a raggiungere la barca e a salvare gli occupanti.

Solo tanto spavento per i tre occupanti del catamarano.

La manovra di accosto è stata resa molto complicata a causa del mare mosso e del vento, ma gli uomini della Guardia costiera sono riusciti dopo qualche minuto a raggiungere il ponte dell'altra imbarcazione. Solo tanto spavento per i tre brasiliani, trasferiti a bordo della motovedetta e lì rifocillati, messi al caldo e coperti e infine accompagnati al porto di Fiumicino. Buone le loro condizioni di salute. Successivamente il loro catamarano verrà recuperato. L'imbarcazione di 12 metri ha cominciato a imbarcare acqua a 700 metri a sud del porto di Ostia.