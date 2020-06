in foto: L’auto dopo lo schianto

Un ragazzo di ventuno anni è stato arrestato dai carabinieri al termine di un inseguimento. Il giovane è stato sorpreso in località Caprolace, nel territorio di Sabaudia, mentre con un'altra persona era intento a scassinare la portiera di una vettura. Le forze dell'ordine sono arrivate sul posto rispondendo a una chiamata di un cittadino che aveva notato le manovre dei due attorno all'auto posteggiata, decidendo così di allertare il 112.

Ladro di auto scappa a tutta velocità

Vistosi scoperto si è dato immediatamente alla fuga a bordo di un'auto, mentre il complice riusciva a far perdere le sue tracce prendendo un'altra direzione. I militari si sono immediatamente messi in scia dell'uomo, iniziando un inseguimento che è proseguito per chilometri terminando alla periferia di Latina, quando il ragazzo ha finito la sua fuga perdendo il controllo dell'auto e schiantandosi contro un palo al lato della carreggiata. Come si vede dalla foto l'impatto, frontale e violento, ha danneggiato l'auto provocando danni al lato destro anteriore e al vetro del cruscotto.

Dopo l'inseguimento la fuga a piedi e l'arresto

Dopo l'impatto ha tentato di allontanarsi a piedi per la campagna circostante ma i carabinieri lo hanno fermato arrestandolo. Fermato e identificato, è stato trasportato al pronto soccorso da un'ambulanza del 118 per essere medicato, per essere poi posto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito per direttissima. Dovrà rispondere anche dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.