Il lago di Paola a Sabaudia nei giorni scorsi è diventato marrone. Lo specchio d'acqua salmastra all'interno del Parco del Circeo ha all'improvviso preso un colore poco rassicurante, mettendo in allarme residenti e istituzioni in questo fine di stagione balneare. Subito si sono messe in moto le verifiche per risalire all'origine del problema. I tecnici del comune di Sabaudia, assieme al personale di Arpa Lazio e AcquaLatina, hanno passato al setaccio i venti chilometri di perimetro lago di Paola, fino a risalire alla rottura di una conduttura fognaria nei pressi del Santaurio di Santa Maria della Sorresca.

La conduttura nella giornata di ieri è stata aggiustata e lo sversamento di liquami si è interrotto e nei prossimi giorni la situazione dovrebbe tornare alla normalità, ma toccherà aspettare i risultati delle analisi dei campioni prelevati da Arpa Lazio per conoscere l'inquinamento e lo stato di salute del delicato ecosistema del lago di Paola.