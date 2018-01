Due persone sono state arrestate mentre mettevano a segno un furto in un ristorante della zona La Storta. I due sono stati fermati proprio nel momento in cui stavano rubando i soldi dalla cassa e tentavano di sottrarre anche un grosso quantitativo di generi alimentari. I due, entrambi cittadini romeni, hanno rispettivamente 41 e 28 anni. Ed entrambi hanno numerosi precedenti penali a Roma dove vivono senza fissa dimora.

I due sono stati fermati mentre si stavano appropriando del denaro contenuto nella cassa del ristorante. Poco prima di Natale lo stesso esercizio aveva subito un furto da ladri rimasti per il momento ignoti. Proprio per questo motivo i carabinieri hanno pensato di potenziare il servizio di prevenzione con maggiori controlli. E così, durante uno dei passaggi davanti al ristorante, sono riusciti a sorprendere i due ladri in azione.

Una volta scoperti, i due cittadini romeni hanno provato ad opporre resistenza all’arresto tentando anche la fuga. Ma i carabinieri sono riusciti, seppure con difficoltà, a fermarli e ad ammanettarli. Per tutti e due gli uomini bloccati, in seguito al processo, il tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere.