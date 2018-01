Sono finiti nei guai tre cittadini stranieri e una donna italiana di cinquant'anni, beccati dai carabinieri in servizio all'interno dell'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino mentre trafugavano oggetti in vendita dall'espositore di un negozio duty-free all'interno dell'hub. Quando i militari della Compagnia Aeroporti li hanno fermati, avevano già trafugato 2000 euro di profumi e li aveva infilati in tasca e nelle borse. La merce è stata restituita al titolare del negozio e i quattro denunciati.

Aeroporto Fiumicino: multati 35 automobilisti.

Servizi straordinari peri militari nell'orario di massima affluenza hanno portato anche a trentacinque sanzioni amministrative per altrettanti automobilisti indisciplinati, e al controllo di 100 persone e 50 veicoli. I controlli continueranno nei prossimi giorni.