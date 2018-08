Ruba lo smartphone a un ragazzo a Gerano e lo nasconde sotto al passeggino: nei guai una 35enne

Ruba lo smartphone a un adolescente e lo nasconde sotto al passeggino. Una 35enne è finita nei guai per aver sottratto il telefonino a un ragazzo che lo aveva lasciato incustodito su una panchina. La donna è stata incastrata dalle immagini delle telecamere che mostrano come l’abbia preso e nascosto furtivamente nella sua borsa per poi allontanarsi.