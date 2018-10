Un uomo di 34, originario del Nord Africa, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato per aver rubato un taxi, con l'aggravante di essersi impossessato di un veicolo adibito a servizio pubblico. Il ladro è entrato in azione nel pomeriggio di ieri – lunedì 15 ottobre – quando è salito a bordo dell'auto bianca in via Leonardo Madoni, sul lungomare della Salute a Fiumicino, approfittando del fatto che il tassista era sceso per consegnare i bagagli ai clienti appena arrivati alla fine della corsa.

Il 34enne si è dato alla fuga in tutta fretta, lasciando il proprietario tassista sgomento sul marciapiede. L'uomo ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine e denunciato il furto. Gli agenti del Reparto Volanti della questura di Roma hanno rintracciato l'auto bianca in via Licata alla Borghesiana, all'altezza dell'incrocio con via Casilina, seguendo il segnale Gps a bordo del taxi, che il ladro non aveva disattivato.