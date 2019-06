Sportelli sradicati, macchine rottamate e camion abbandonati. È soltanto parte dello scenario che si può intravedere a via del Calice a Roma, dove tra rottami e lamiere sono abbandonati alcuni mezzi del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco. La denuncia parte dall'Unione Sindacale di Base (Usb) in rapporto al coordinamento nazionale dei vigili del fuoco, che attraverso alcune immagini ha raccontato il modo in cui i mezzi di soccorso finiscano spesso per essere rottamati ma mai smaltiti, bensì abbandonati per negligenza, ma anche e soprattutto per mancanza di fondi. Nel comunicato dell'Usb si legge chiaramente che "mancano i soldi per poterli riparare", con la necessità assoluta per il personale dei vigili di disporre di nuovi mezzi e di nuovi strumenti di soccorso, per fronteggiare al meglio le possibili emergenze del futuro. Un altro dato che viene riportato riguarda i veicoli, secondo l'Usb i più vecchi di Europa. Alcuni di questi camion vanterebbero oltre 25 anni di servizio, motivo per il quale urge un necessario rinnovamento sia del sistema dei trasporti che degli impianti a disposizione dei vigili del fuoco.

Per l'Usb i vigili del fuoco sono costretti a effettuare i soccorsi con mezzi antiquati

Il messaggio è chiaro. Per l'Unione Sindacale di Base i vigili del fuoco sono costretti quotidianamente a effettuare le operazioni di soccorso con camion distrutti e scale spesso rotte, motivo per il quale nel comunicato vengono anche elogiati per "gli enormi sacrifici che i vigili fanno ogni giorno nel tentativo di aggiustarli". Il riferimento è alle ultime operazioni che ha visto coinvolto il Corpo Nazionale, in particolare l'incendio a Piazza Mazzini qualche giorno fa. Le cause che hanno portato al rogo sono ancora in fase di accertamento, ma il tempestivo intervento del personale dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.