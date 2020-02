in foto: Foto Reporter Montesacro

Uno sportello bancomat è stato smurato e trainato dai ladri con un furgone. È successo nella notte di oggi, venerdì 28 febbraio, in via di Tor San Giovanni, zona Cinquina a Roma. Si tratta dello sportello automatico di una filiale di Poste Italiane. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto Volanti e gli agenti della polizia scientifica. Presenti anche i vigili del terzo gruppo Nomentano. Stando a quanto si apprende, una Smart è stata danneggiata dal furgoncino dei ladri. Le fotografie sono state pubblicate su Facebook sulla pagina Reporter Montesacro.

Furto in un bar a Roma: sfondata vetrina con un'automobile

Sempre a Roma, questa volta in zona Prenestina, si è verificato un furto nel corso della notte in un bar di viale Partenope. I ladri hanno sfondato con un'automobile la vetrina del locale e hanno rubato tutti i soldi che hanno trovato all'interno della cassa. Fortunatamente per i proprietari del bar e sfortunatamente per i malviventi, il bottino è stato di poche decine di euro. I ladri sono poi scappati a piedi. La macchina è stata trovata in via dei Gordiani, nei pressi del campo nomadi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Torpignattara.