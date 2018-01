Merce non a norma e potenzialmente pericolosa: la Polizia locale ha sequestrato decine di migliaia di articoli, dando un duro colpo all'abusivismo commerciale. I dati non lasciano molto spazio alle interpretazioni: nel solo mese di dicembre 2017, la merce sequestrata ammontava a circa sessantamila unità.

Complessivamente, sono stati sequestrati 55.365 articoli illegali ed altri 4.553 contraffatti, per un totale di 59.918 articoli totali posti sotto sequestro. I sequestri sono stati 909, di cui 837 di tipo amministrativo e 72 di tipo penale. A farla da padrone, fanno sapere dalla Polizia, sono i capi di abbigliamento: 2.992 gli articoli tra borse, portafogli e foulard, tutti di imitazione di marchi prestigiosi. Sequestrati anche 15.779 giocattoli, tutti privi dell'obbligatorio marchio di sicurezza CE e dunque ritenuti in grado di mettere a rischio l'incolumità dei bambini. Sequestrati anche articoli di elettronica (12.329) e quelli alimentari (3.938). La Polizia ha comminato multe per un totale di 4,2 milioni di euro complessivi.

"Roma continua a dire no all'abusivismo commerciale", il commento di Adriano Meloni, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, "un fenomeno criminale che mette a rischio posti di lavoro e la sopravvivenza di molte attività commerciali oneste. A dicembre abbiamo stipulato un Protocollo d’intesa con Indicam, la rete delle aziende manifatturiere, che ci permetterà di rendere queste azioni più efficaci grazie ad una formazione specifica per i nostri agenti. Ringrazio la Polizia Locale", ha aggiunto Meloni, "anche per i numerosi sequestri di giocattoli non a norma, sottratti alla vendita nel periodo natalizio, che avrebbero potuto essere un pericolo reale per la salute dei più piccoli. E' necessario tenere alta la guardia contro questi fenomeni".