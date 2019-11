in foto: Foto di repertorio

Ennesimo incidente a Roma, questa volta sulla Circonvallazione Nomentana. Una macchina si è ribaltata dopo essersi scontrata con un'altra vettura, e ha terminato la sua corsa qualche metro dopo. Nonostante la terribile dinamica e lo shock degli automobilisti che hanno assistito alla scena, nessuno è rimasto ferito. I conducenti delle macchine – una giovane di 25 anni e un uomo di 60 – si sono spaventati moltissimo ma non hanno riportato contusioni gravi. Inevitabilmente il tratto di tangenziale interessato dall'incidente è stato chiuso, e il traffico cittadino ha subito importanti ripercussioni, con automobilisti bloccati per strada e tempi di percorrenza aumentati. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale per capire con esattezza la dinamica dell'incidente, ancora ignota.

Roma, scontro tra auto sulla tangenziale: nessun ferito

A scontrarsi, per motivi ancora da accertare, sono state una Fiat 500 Enjoy condotta da una ragazza di 25 anni e una Bmx X1 alla cui guida c'era un uomo di sessant'anni. È stata proprio questa a ribaltarsi a causa dello schianto. Il sinistro è avvenuto sulla circonvallazione Nomentana in direzione via Salaria, all'altezza di Ponte Lanciani. Sul posto è intervenuta immediatamente un'ambulanza del 118, ma fortunatamente entrambe le persone coinvolte nell'incidente non sono ferite e stanno bene. Nonostante la dinamica dello scontro, apparentemente molto seria, le condizioni dei conducenti non sono gravi. Sarà adesso la Polizia Locale a dover determinare le cause dell'incidente ed eventuali responsabilità. Il traffico è bloccato, inevitabili i disagi.