in foto: Tiziano Galioto (Facebook)

È stato ritrovato Tiziano Galioto, ragazzo di 19 anni residente a Roma di cui si erano perse le tracce da questa mattina. Secondo quanto avevano affermato la madre e alcuni parenti su Facebook, dove in queste ore si erano moltiplicati gli appelli per ritrovarlo, il giovane era scomparso questa mattina nella Capitale, dalla zona del Gazometro. Tiziano, alto circa 170 centimetri, di corporatura magra e con i capelli neri, al momento della scomparsa indossava un paio di occhiali da vista con una montatura squadrata nera. È stato il cugino di Tiziano, Mario Silvestri, a informare tutti i suoi amici e gli altri utenti del social network del ritrovamento del ragazzo: per la famiglia si tratta della fine di un incubo.

Migliaia le condivisioni dell'appello della madre.

Non è ancora chiaro se Tiziano si sia allontanato volontariamente oppure se la sua scomparsa possa essere riconducibile a qualche altra motivazione: sono in ogni caso questioni che verranno affrontate in privato dal nucleo famigliare. Dal profilo Facebook di Tiziano emergeva il ritratto di un ragazzo come tanti, attaccato ai genitori (tra le ultime foto ce n'è una col padre, mentre la madre commenta spesso le immagini del figlio) e con tante passioni, tra cui ne spiccano due: il surf e il soft air (simulazione di combattimenti con armi ad aria compressa che sparano pallini di vernice). Poche le altre informazioni desumibili dal suo profilo Facebook: tra queste quelle relative alla sua formazione scolastica. Tiziano ha frequentato l'istituto alberghiero Vincenzo Gioberti di via della Paglia, a Roma. L'appello della madre del ragazzo, Carla Floridi, era stato condiviso migliaia di volte sul social network: dopo ore di angoscia la donna ha potuto riabbracciare il proprio figlio, come auspicato dai tanti che l'hanno aiutata nelle ricerche a mezzo social.