Rissa a colpi di bottiglia in piazza Giureconsulti, nel quartiere Cornelia a Roma. Secondo le informazioni apprese, i fatti risalgono al pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio, e sono avvenuti poco prima delle ore 18. Non sono note le cause che hanno portato alla lite scaturita in strada, in una calda giornata di luglio, precisamente all'altezza del capolinea dei bus, un episodio che ha spaventato i passanti. Il gruppetto di persone ha iniziato infatti a discutere animatamente, per poi alzare la voce e i presenti si sono aggrediti gli uni con gli altri, arrivando a lanciarsi delle bottiglie. Nella rissa è rimasta ferita una persona, che ha avuto bisogno di cure mediche. La scena è accaduta davanti agli occhi dei cittadini che, preoccupati, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta d'intervento delle forze dell'ordine.

Tre fermi e un ferito

Sul posto, ricevuta la segnalzione, in pochi minuti sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno riportato la calma in strada, sedando la rissa in breve tempo. Da quanto si apprende a seguito all'aggressione una persona è rimasta ferita a colpi di bottiglia ed ha avuto bisogno di cure, medicata sul posto grazie all'arrivo del personale sanitario, giunto in suo soccorso. Le forze dell'ordine hanno fermato e identificato tre persone, valutandone le responsabilità. Le indagini dei carabinieri a carico dei presenti sono in corso e si sta cercando di capire le motivazioni del gesto.